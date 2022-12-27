Цены на газ в Италии вырастут на 20%

Счета итальянцев за газ в декабре вырастут примерно на 20%.

С такой оценкой во вторник выступил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Декабрьские счета увеличатся на 20%, до €1,48 за кубометр", - приводит его слова агентство ANSA. При этом, согласно оценкам эксперта, цены на электроэнергию упадут на 25% и составят примерно "50 центов за киловатт-час".

Табарелли считает, что снижение цен на электроэнергию продолжится и "в ближайшие кварталы", что будет обусловлено "вероятными корректирующими мерами, которые примет правительство, в том числе в отношении предельного уровня цен на электроэнергию из возобновляемых источников".