В Канаде из-за снегопадов света лишились 1,2 млн потребителей

В общей сложности почти 1,2 млн потребителей электроэнергии остались без света из-за ледяных дождей и сильных снегопадов, которые обрушились на восточные провинции Канады с 23 по 25 декабря.

Как сообщил во вторник телеканал CTV, до сих пор обрывы на сетях электропередачи полностью не восстановлены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, больше всего от непогоды пострадали жители провинции Квебек, где света лишились 670 тыс. потребителей. До сих пор свыше 42 тыс. из них остаются без электроснабжения. В провинции Онтарио уже восстановлена подача энергии в 430 тыс. домохозяйств, еще 20 тыс. ожидают подключения в ближайшее время. В Нью-Брансуике из-за снегопадов без света остались 70 тыс. потребителей, подача электроэнергии уже почти полностью восстановлена.

Ледяные дожди и снегопады, сопровождаемые порывистым ветром, обрушились на восточные регионы Канады в ночь на 23 декабря. От стихии пострадали, в частности, такие города, как Монреаль, Оттава и Торонто. Скорость ветра местами превышала 28 м/с. Были повалены сотни деревьев и повреждены линии электропередачи, в аэропортах были задержаны и отменены сотни рейсов. О пострадавших информация не поступала.