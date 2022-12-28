Экспорт турецкой мебели составил $7,5 млрд

Экспорт турецкой мебели по итогам 11 месяцев текущего года составил 7,5 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Федерации мастеров и ремесленников по дереву Турции (TAİF) Хусейн Такладжи, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Такладжи сказал, что турецкая мебельная промышленность придает большое значение исследованию и разработке, а также работам по дизайну и брендингу.

По его словам, сектор намерен довести экспорт к 100-летию основания Турецкой Республики в 2023 году до отметки в 10 млрд долларов и выше.

Такладжи обратил внимание, что мировой экспорт мебельной продукции составляет 200 млрд долларов, доля Турции в экспорте составляет 3 процента.

"Турецкая мебельная промышленность в прошлом году вошла в первую десятку стран по экспорту. Мы стремимся стать одной из трех ведущих стран-экспортеров в мебельной отрасли в ближайшем будущем", - отметил он.

В настоящее время наиболее крупными рынками для производителей турецкой мебели являются: Ирак, США, Ливия, Израиль и Франция, констатировал Такладжи.