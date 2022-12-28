США обнародуют налоговые декларации Трампа

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США намерен 30 декабря опубликовать налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, которые Минфин ранее передал законодателям.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя комитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За публикацию этих документов комитет, в котором большинство за демократами, проголосовал 20 декабря. Однако, как поясняет Reuters, декларации не были обнародованы сразу в связи с наличием в них конфиденциальной информации, она будет скрыта при публикации.

Ранее адвокаты предыдущего американского лидера обратились в Верховный суд США с требованием запретить передачу деклараций законодателям в указанном комитете. Представители Трампа настаивали на том, что запрос конгрессменов из числа демократов на получение деклараций является незаконным и вызван лишь стремлением извлечь "политическую выгоду".