Ким Чен Ын назвал задачи КНДР в 2023 году

КНДР в 2023 году должна продолжить укрепление оборонного потенциала с учетом "провокационной обстановки" на Корейском полуострове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом лидер страны Ким Чен Ын заявил в своем докладе во второй день VI пленума ЦК ТПК и наметил основные цели в этом направлении, передает в среду радио "Голос Кореи".

Как отмечается, в его докладе был приведен анализ ситуации на Корейском полуострове, "международной политической обстановке", а также представлены принципы внешней политики и направления "борьбы с противниками". "Также намечены новые главные цели укрепления оборонной мощи, чего надо динамичной борьбой достичь в 2023 году в ответ на многостороннее изменение ситуации", - говорится в сообщении.

В своем докладе Ким Чен Ын затронул ситуацию в КНДР в целом и отметил, что члены ЦК ТПК и другие руководители "должны коренным образом изменить подход к работе и стиль работы", чтобы выполнять поставленные задачи. Он коснулся вопроса "коренных перемен в идейной и бытовой культуре людей". Как ожидается, пленум ЦК ТПК продлится несколько дней.

Более подробное содержание доклада и конкретные цели, поставленные руководством страны в сфере укрепления обороны, не приводятся.

Возможные направления развития

В середине декабря Пхеньян сообщил об успешном наземном испытании нового твердотопливного двигателя большой тяги с соплом с изменяемым вектором тяги. Ким Чен Ын, который присутствовал на испытании со своей дочерью, тогда выразил надежду на то, что уже в ближайшее время будет создано "новейшее стратегическое оружие".

По мнению наблюдателей в Японии, это испытание может быть связано с разработкой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. Ракеты с такими двигателями могут быть подготовлены к пуску очень быстро. На имеющихся у КНДР межконтинентальных ракетах установлены жидкостные двигатели.

Вскоре после этого теста КНДР сообщила об проведении испытаний, связанных с заключительным этапом разработки первого военного разведывательного спутника. Тогда была запущена ракета с тестовым аппаратом, а также опубликованы два сделанных им снимка - Сеула и Инчхона. Качество съемки вызвало критику со стороны иностранных экспертов, которые на этом основании усомнились в технологических возможностях КНДР. Это вызвало недовольством сестры лидера страны Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом ЦК ТПК.

Кроме того, Ким Ё Чжон намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на большую дальность, чтобы продемонстрировать наличие технологии защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. КНДР 18 ноября запустила ракету "Хвасон-17", которая по крутой траектории пролетела около 1 тыс. км при максимальной высоте в 6 тыс. км. По оценке Минобороны Японии, при запуске по обычной траектории такая ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.