Земля 4 января окажется на самом близком расстоянии от Солнца

4 января жители Земли увидят самое большое Солнце в году, об этом сообщили специалисты Московского планетария. Видимый диаметр звезды достигнет максимума, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, небесное светило приблизится к Земле на 147 млн км. День станет длиннее, его продолжительность составит 8 ч 37 мин, заверили астрологи.