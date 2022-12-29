https://news.day.az/world/1523648.html Земля 4 января окажется на самом близком расстоянии от Солнца - ВИДЕО
Земля 4 января окажется на самом близком расстоянии от Солнца - ВИДЕО
4 января жители Земли увидят самое большое Солнце в году, об этом сообщили специалисты Московского планетария. Видимый диаметр звезды достигнет максимума, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, небесное светило приблизится к Земле на 147 млн км. День станет длиннее, его продолжительность составит 8 ч 37 мин, заверили астрологи.
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