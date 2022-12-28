Посол Ирана вызван в МИД Италии

Посол Ирана в Риме вызван в Министерство иностранных дел Италии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Le Monde", Мохаммед Рза Сабури вызван в МИД Италии в связи с насилием в отношении протестующих последние три месяца в Иране женщин.

Встреча с дипломатом назначена на среду.

Отметим, что на днях министр иностранных дел Италии Антонио Таяни охарактеризовал ситуацию в Иране как "неприемлемый позор".