https://news.day.az/world/1523649.html Посол Ирана вызван в МИД Италии
Посол Ирана вызван в МИД Италии
Посол Ирана в Риме вызван в Министерство иностранных дел Италии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Le Monde", Мохаммед Рза Сабури вызван в МИД Италии в связи с насилием в отношении протестующих последние три месяца в Иране женщин.
Встреча с дипломатом назначена на среду.
Отметим, что на днях министр иностранных дел Италии Антонио Таяни охарактеризовал ситуацию в Иране как "неприемлемый позор".
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