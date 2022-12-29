Французы стали получать талоны на дрова

Жители Франции начали получать талоны на дрова для отопления собственных домов в связи с усилением энергетического кризиса и резким ростом цен на электроэнергию в начале зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает местное издание Ouest France передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возможность получить так называемые "энергетические чеки" у граждан республики появилась с 27 декабря. С этого дня стартовала данная государственная программа поддержки наиболее уязвимых слоев населения, уточняется в статье.

"Французы, которые отапливаются дровами, могут с этого вторника, 27 декабря 2022 года, получить чек на сумму от 50 до 200 евро, в зависимости от их дохода и типа топлива <....> Французы, которые отапливаются дровами, и те, кто зарабатывает до 2260 евро на одного человека и до 4750 евро на пару с двумя детьми, смогут получить энергетический чек", - говорится в материале.

Согласно оценке правительства Франции, в стране порядка 2,6 млн домохозяйств отапливают помещения с помощью дров. Из них около 70% должны воспользоваться "энергетическими чеками", заключается в заметке.