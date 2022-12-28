В Германии прогнозируется волна роста цен на электроэнергию

В Германии высокие цены на энергоносители бьют по финансам жителей, из-за чего потребление энергии снизилось больше, чем за последние десятилетия. Об этом сообщает портал RND.de, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По расчетам мюнхенского института экономических исследований, стремительный рост цен на энергоносители обойдется Германии почти в €110 млрд в виде потерянных реальных доходов. В результате переговоров о тарифах и зарплате работникам будет выплачено соответственно меньше.

Отмечается, что текущее снижение реальных доходов, скорее всего, сохранится и в ближайшие годы.