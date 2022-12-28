Черноморский газ может покрыть спрос населения Турции на 33 года

Запасов газа в Черном море достаточно для покрытия спроса населения Турции в течение 33 лет. Объем природного топлива на открытом месторождении оценивается примерно в 58 млрд кубометров природного топлива, что будет способствовать увеличению суммарного количества газа в республике до 710 млрд кубов, сообщает местная газета Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С последним открытием в Черном море Турция увеличила свои запасы газа в общей сложности до 710 миллиардов кубометров <....> В последующие годы производство достигнет пика. Согласно расчетам, обнаруженного в Черном море газа достаточно для использования населением в общей сложности на 33 года", - говорится в материале.

Черноморский газ будет подключен к национальной сети в конце марта следующего года и будет использоваться в жилых домах. Это будет способствовать росту энергетической безопасности страны. В совокупности изведанные и открытые запасы топлива оцениваются на международных рынках в $1 трлн, приводит слова президента республики Тайипа Эрдогана газета.