В ООН призвали талибов отменить все ограничения против женщин
Представители организации "Талибан" должны незамедлительно отменить все законы, ограничивающие права женщин. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнив о международных обязательствах страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я призываю фактические власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек - быть увиденными, быть услышанными", - призвал Тюрк. Помимо этого, чиновник подчеркнул, что женщины "должны участвовать и вносить свой вклад во все аспекты социальной, политической и экономической жизни страны".
Глава УВКПЧ Тюрк отметил, что ограничения властей на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) будет иметь "катастрофические последствия" для афганского народа и "усугубит их страдания".
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