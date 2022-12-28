В России могут ускорить строительство газопроводов. Минэнерго по поручению вице-премьера Александра Новака прорабатывает вопрос о смягчении административных требований для развития газовой инфраструктуры, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Речь идет о предоставлении газовикам права добычи без аукционов песка, извести и других ископаемых для строительства и ремонта инфраструктуры. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин 13 декабря разослал предложение о смягчении административной нагрузки в Минфин, Минприроды, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), а также в "Газпром". "Известия" ознакомились с документом.

Согласно законодательству, сегодня для добычи ископаемых пород владелец участка обязан участвовать в аукционах и получать разрешение у региональных властей, пояснил руководитель экологического направления юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

В Минэкономразвития в целом поддерживают упрощение процедуры, сообщил "Известиям" первый замглавы ведомства Илья Торосов.

"Сейчас сроки получения права пользования такими участками недр посредством проведения аукциона занимает от года до полутора, а в отдельных случаях - до двух лет", - отметил он.

По словам Торосова, мера позволит сократить сроки административных процедур и увеличит темпы строительства инфраструктуры для систем газоснабжения.

Обсуждаемая мера может ускорить темпы газификации в стране, считает руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Ранее правительство утвердило "дорожную карту" повышения уровня газификации регионов. Согласно документу, к 2030 году он должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9%. Благодаря обсуждаемой мере достичь уровня газификации страны в 83% можно будет досрочно, к 2029-2028 годам, считает директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.