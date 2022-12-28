Европа нарастила запасы газа

В декабре Европе удалось нарастить запасы газа - объем топлива в подземных хранилищах (ПХГ) региона вновь превысил 90 миллиардов кубометров из-за рекордной закачки, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az. Евросоюз (ЕС) расходует в два раза больше газа, чем запасает - благодаря теплой погоде отбор из ПХГ находится на историческом минимуме для конца декабря.

26 декабря страны региона отобрали из хранилищ всего 107,5 миллиона кубометров - это минимальный показатель для этого дня за все время наблюдения GIE с 2011 года. Закачка, в то же время, оказалась на уровне в них 220,5 миллиона кубометров.

GIE оценивает заполненность хранилищ Европы в 83,21 процента, что на 11,9 процента больше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, - в них находится 90,05 миллиарда кубометров газа. Число государств, чей отбор из ПХГ превышает закачку, существенно сократилось.

Текущая предновогодняя неделя, согласно прогнозам, будет такой же теплой, как и предыдущая. Температуры будут выше климатической нормы конца декабря во многих государствах региона. В частности, Федеральное сетевое агентство Германии ожидает, что средняя температура с 26 декабря по 1 января будет на 6,82 градуса выше среднего значения за последние четыре года.

Погодные условия также способствуют росту доли ветрогенерации в выработке электроэнергии в Европе - уже неделю она составляет около 20 процентов или выше, а 25 декабря и вовсе превысила 31 процент, что является вторым максимальным показателем за время наблюдения.