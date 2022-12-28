Япония решила вернуться к поставкам нефти из России

Япония вернулась к закупкам российской нефти впервые за более чем полгода, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов, передает Day.Az.

Страна получит первую с мая 2022 года партию топлива уже в скором времени. Об этом свидетельствует загруженный сырьем 28 декабря крупнотоннажный танкер Aframax "Залив Байкал" на объекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке. Согласно данным, в настоящий момент судно направляется в Японию.

Несмотря на поддержку введения Западом потолка цен на российскую нефть, Токио отказался принимать данную меру в отношении нефти с проекта "Сахалин-2". "Проект ориентирован преимущественно на производство сжиженного природного газа (СПГ), однако попутно там добывается и незначительное количество нефти. Ее закупка идет в одном пакете со сжиженным газом", - ранее объясняли эксперты решение японских властей вывести топливо, произведенное на данном объекте, из-под действия санкций.

Тем не менее Япония значительно сократила импорт российской нефти после начала военных действий в Украине. Поставки в страну снизились с 6,4 миллиона тонн в 2019 году до менее двух миллионов тонн нефти в 2022 году.