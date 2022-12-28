https://news.day.az/world/1523835.html Новое правительство Израиля продолжит противодействие ядерной программе Ирана
Новое правительство Израиля продолжит противодействие ядерной программе Ирана
Будущий кабинет министров Израиля продолжит работать с целью ликвидации ядерной программы Ирана для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия. С таким заявлением выступил в среду лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, завершающий формирование правительственной коалиции по итогам выборов 1 ноября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
"Правительство будет продолжать борьбу с ядерной программой Ирана", - написал Нетаньяху в Twitter.
Присяга нового кабинета Израиля назначена на 29 декабря.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре