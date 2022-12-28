В Финляндии хотят привлечь больше женщин-добровольцев в армию

Вооруженные силы Финляндии намерены привлечь к службе в армии больше женщин-добровольцев с 2023 года. Об этом в среду сообщила газета Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в финских ВС работают над комплексом мер, чтобы повысить интерес женщин к военной службе. Например, женщинам будет выплачиваться денежное пособие, которое увеличится с €0,5 до €1,5 в день. "Повышение пособия будет лучше компенсировать расходы, которые несут женщины, проходящие добровольную военную службу", - указано в заявлении Минобороны республики, на которое ссылается газета.

В 2023 году планируется провести отбор женщин-добровольцев и призыв мужчин одновременно осенью. В 2024 году власти намерены пойти на эксперимент и организовать одновременный призыв в армию и мужчин, и женщин-добровольцев. Как уточняет Helsingin Sanomat, увеличение числа женщин в армии необходимо из-за демографических изменений, в частности из-за сокращения мужского населения.

По данным Минобороны, в 2021 году было зафиксировано рекордное число заявлений на прохождение добровольной службы в армии от женщин. Тогда заявки подали 1 675 человек. В 2022 году количество заявок немного уменьшилось, но осталось на высоком для Финляндии уровне. На добровольную службу поступили 1 588 женщин.