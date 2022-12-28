Забастовки сотрудников в британских аэропортах

Больше тысячи сотрудников служб пограничного контроля, работающих в крупнейших аэропортах Великобритании, начали в среду трехдневную забастовку, которая создаст серьезные неудобства для пассажиров в преддверии Нового года. Как сообщает телеканал Sky News, стачка затронула Хитроу и Гатвик, а также аэропорты Бирмингема, Манчестера, Кардифа и Глазго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сотрудники этих аэропортов, отвечающие за проверку документов у пересекающих границу пассажиров, уже бастовали с 19 по 24 декабря. Время ожидания в очередях на проверку паспортов в этот период значительно выросло и могло превышать два часа. В МВД королевства предупредили, что прибывающим в страну следует ожидать задержек.

"Мы плотно работаем с операторами аэропортов на местном и национальном уровне, чтобы свести к минимуму перебои в их работе, а также гарантировать, что они смогут позаботиться о комфорте пассажиров в случае, если очереди станут длиннее", - заявил представитель ведомства.

Забастовка затрагивает не только пассажиров авиарейсов, но и тех, кто прибывает в Великобританию из континентальной Европы поездами компании Eurostar.

Новый этап забастовок в среду начали также сотрудники ряда железнодорожных компаний, включая Great Western Railway. Как и сотрудники погранслужб, они намерены бастовать, требуя повышений зарплат, до 31 декабря и возобновить протесты в январе.

В декабре Великобританию охватила волна забастовок на фоне резкого роста инфляции, достигшей рекордного за почти 40 лет показателя в 10,7%, и падения реальных доходов населения. Помимо пограничников и железнодорожников, в них участвуют медсестры, сотрудники служб скорой помощи и почты.