В США столкнулись с «самым смертоносным штормом» за последние десятилетия

В США регистрируют "самый смертоносный шторм" за последние десятилетия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным американской газеты Politico, число погибших во время него превысило число жертв снежной бури 1977 года в американском городе Буффало штата Нью-Йорк.

"Я прожил здесь всю свою жизнь, и это самый сильный шторм, который я когда-либо видел", - цитирует газета местного жителя.

Сообщается, что в Буффало мертвые тела находили в машинах, домах и даже сугробах. Politico отмечает, что самой частой причиной смерти стала неспособность бригад скорой помощи вовремя приехать на вызов горожан.