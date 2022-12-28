Падение цен на солнечные панели в Китае даст толчок развитию ВИЭ

Резкое падение цен на солнечные панели в КНР может дать толчок развитию производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цены на солнечные панели, используемые в фотоэлектрической промышленности, упали благодаря снижению стоимости основного материала для их производства - поликремния. Так, ведущие китайские корпорации в сфере солнечной энергетики Longi Green Energy Technology и TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology снизили цены на свою продукцию на 27% и 25% соответственно.

Как сообщается, тенденция на уменьшение стоимости панелей может привести к значительному росту спроса на них на рынке солнечной энергетики и облегчит усилия правительства КНР по развитию ВИЭ в стране и достижению климатических целей.

За первые 11 месяцев 2022 года в Китае были установлены солнечные батареи общей мощностью 65,7 ГВт. Согласно прогнозу, до конца года общая установленная мощность солнечных панелей в КНР достигнет как минимум 85 ГВт.