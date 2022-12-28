Крушение самолета во Франции

Пассажирский самолет разбился на аэродроме Сен-Понс в Альпах Верхнего Прованса в среду, 28 декабря, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на властей, передает Day.Az. Один человек погиб, еще трое получили сильные ожоги.

Лайнер рухнул в конце взлетно-посадочной полосы на аэродроме Сен-Понс в Убайе и загорелся.

"На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.