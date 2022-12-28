https://news.day.az/world/1523902.html В Турции задержали террористов, действующих по заказу Ирана
В Турции задержали террористов, действующих по заказу Ирана
В турецком городе Ван задержаны 5 членов террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК) с боеприпасами и взрывчаткой, которые готовились к нападению.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил сегодня министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на пресс-конференции, посвященной расследованию терроризма в столичном муниципалитете Стамбула.
Он отметил, что заказ террористы получили из Ирана.
Отметив, что структура давно преследуется подразделениями безопасности в Ване, Сойлу сказал, что приказ исходит с другой стороны границы города Ван - иранского города Келереш.
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