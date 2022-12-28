Во Франции заявили о необходимости увеличить мощность АЭС

Французским АЭС нужно увеличить выработку электроэнергии с нынешних 40 ГВтч до 50 ГВтч, чтобы страна смогла преодолеть зиму без перебоев с электроснабжением. Об этом сообщила глава Комиссии по регулированию энергорынка (CRE) Эмманюэль Варгон в среду в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши АЭС при теоретической мощности в 60 ГВтч сейчас вырабатывают 40 ГВтч , - сказала Варгон. - Достижение цели в 50 ГВтч необходимо, чтобы преодолеть зиму без перебоев".

Ранее она сообщила, что комиссия не ожидает отключений электричества для населения и предприятий до 15 января в связи с принятыми мерами экономии электроэнергии и теплой погодой. Вместе с тем Варгон признала, что в случае понижения температуры в последующий период ситуация с электроснабжением "может усложниться".

20 декабря французская компания - оператор энергосетей RTE объявила, что снижает оценку риска отключений электроэнергии в январе с "высокого" до "среднего". Этот прогноз был сделан, исходя из "сохранения текущего режима экономии электроэнергии".

Франция обладает 56 атомными реакторами, что является самым большим показателем в мире. Однако в настоящий момент работает 40 реакторов, а остальные остановлены на ремонт или техобслуживание. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС из-за введенных против РФ санкций. 6 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство рассчитывает сократить общее энергопотребление в стране на 10% и надеется обойтись предстоящей зимой без отключения электроэнергии.