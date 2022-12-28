Турция приближается к цели вхождения в ТОП-10 экономик мира

Турция шаг за шагом приближается к цели вхождения в число десяти ведущих экономических держав мира.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии вручения наград Совета по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA) в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого лидера, важной составляющей развития любой страны является формирование кадровой подпитки и не допущение утечки специалистов за рубеж. "Только за последний год правительство Турции выделило на научные исследования и проекты 174 вузов страны более 1,5 млрд турецких лир. Благодаря ученым, вернувшимся на Родину, в Турции формируется сильная научная экосистема. Подобные шаги позволяют повернуть вспять "утечку мозгов" из страны", - отметил президент Эрдоган.

Президент подчеркнул, что результаты курса на поддержку науки и технологий проявляются в самых различных областях жизни в Турции.

"Турция идет к новым достижениям в сфере науки и технологий. Эти земли вновь станут одним из ведущих научно-технологических центров мира. Мы доверяем молодежи - поколению Teknofest (Фестиваль авиации, космонавтики и технологий Турции - прим. "Анадолу"). Власти Турции не только стимулируют молодежь на изучение зарубежного опыта, но и стремятся повысить привлекательность страны для ученых из-за рубежа",- сказал Эрдоган.

Глава государства сообщил, что три лучших финалиста конкурсов Teknofest среди учащихся лицеев на тему изучения Полюсов Земли, будут включены в состав Антарктической научной миссии Турции.

В качестве примера достижений страны, президент привлек внимание к успехам оборонной и автомобильной индустрий Турции. "Если мировые СМИ пишут сегодня с первых полос о беспилотных летательных аппаратах Турции, значит этот народ способен на многое. Начало серийного производства отечественного электромобиля TOGG переполнило гордостью каждого жителя Турции, также как первый полет беспилотного военного самолета Kızılelma. И это лишь начало - первый кадр "столетия Турции"", - констатировал политик.