Жителям Франции начали выдавать талоны на дрова - ВИДЕО
Из-за роста цен на электроэнергию Евросоюз сталкивается с новыми вызовами.
Так, французам уже начали выдавать талоны на дрова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Теперь жители европейской страны собирают документы, чтобы получить в помощь чек от государства на сумму от 50 до 200 евро.
Сумма назначается в зависимости от материального дохода. Однако власти сразу предупредили, что обеспеченным семьям такая льгота не положена.
Теплая одежда сейчас тоже в дефиците, и чем холоднее, тем выше на нее спрос. Фабрика про производству свитеров и теплых носков во Франции работает круглосуточно. Вязальные машины включены на полную мощность, а список заказов переполнен.
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