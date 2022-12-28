Жителям Франции начали выдавать талоны на дрова

Из-за роста цен на электроэнергию Евросоюз сталкивается с новыми вызовами.

Так, французам уже начали выдавать талоны на дрова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Теперь жители европейской страны собирают документы, чтобы получить в помощь чек от государства на сумму от 50 до 200 евро.

Сумма назначается в зависимости от материального дохода. Однако власти сразу предупредили, что обеспеченным семьям такая льгота не положена.

Теплая одежда сейчас тоже в дефиците, и чем холоднее, тем выше на нее спрос. Фабрика про производству свитеров и теплых носков во Франции работает круглосуточно. Вязальные машины включены на полную мощность, а список заказов переполнен.