На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду вечером с эпицентром на границе Кыргызстана и Китая, которое ощутили жители Алма-Аты.

Об этом сообщила "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 23:16 по местному времени (21:16 GMT+4). Эпицентр стихии располагался в 261 км на юго-восток от города Алма-Аты на границе Китая и Кыргызстана. Очаг залегал на глубине 25 км.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2-3 балла (по шкале МSК-64) ощущалось в Алма-Ате. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города пояснили, что проводятся мероприятия для выявления возможных последствий землетрясения.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было магнитудой 5,7, эпицентр подземных толчков находился в 100 км к северо-западу от округа Аксу (КНР) с населением около 535 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.