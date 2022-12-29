В США приостановят эксплуатацию нескольких F-35

Пентагон приостановит эксплуатацию нескольких истребителей пятого поколения F-35 Lightning II после крушения самолета в Техасе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщили в управлении совместных программ F-35, пишет Defense News.

Отмечается, что после инцидента эксплуатацию небольшого количества истребителей приостановят, "пока не будут разработаны процедуры для их возвращения к полетам". Самолеты не взлетят минимум до января. В управлении не уточнили, сколько F-35 не смогут выполнять полеты.

15 декабря F-35B Lightning II разбился во время испытательного полета на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Форт-Уэрт в штате Техас. Самолет потерпел крушение при отработке вертикальной посадки. Пилот успел катапультироваться.