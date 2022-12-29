Полиция Боливии задержала губернатора региона

Боливийская полиция задержала губернатора департамента Санта-Крус, где в течение месяца проходили поддерживаемые региональными властями антиправительственные протесты.

Об этом сообщил в среду министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сообщаем боливийскому народу, что полиция Боливии исполнила ордер на задержание господина Луиса Фернандо Камачо", - написал он в Twitter. Министр не уточнил причины задержания.

В конце октября в департаменте Санта-Крус начались протесты и забастовки с требованием скорейшего проведения переписи населения. Регион заинтересован в актуализации демографических данных, потому что рассчитывает на увеличение выделяемых из бюджета средств и квот на представительство в парламенте. Президент Боливии Луис Арсе обвинял организаторов протестов в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. В конце ноября парламент одобрил законопроект, закрепляющий дату проведения переписи в марте 2024 года, и забастовки были прекращены.