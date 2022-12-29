США введут тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая

Американские власти с 5 января введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание Politico, ссылаясь на представителей администрации США.

Они отметили, что требование будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из китайских аэропортов они должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за двое суток до вылета.