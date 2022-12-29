Афганские беженцы нанеслиу ущерб военным базам США

Афганские беженцы, которые были эвакуированы в ходе вывода войск из Афганистана, нанесли американским военным базам невосстановимый ущерб на общую сумму $260 млн. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчет Минобороны США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным телеканала, в негодность пришли палатки, столы, стулья и детские кроватки, которые были сломаны, испорчены аэрозольной краской и "человеческими биологическими веществами". Также в зданиях баз повреждены стены и водопровод.

В отчете говорится, что всего пострадали восемь баз, расположенных в Техасе, Висконсине, Нью-Джерси, Вирджинии, Нью-Мексико и Индиане.

Сейчас командование баз просит выделить средства на восстановление имущества.

Так, база Форт Блисс в Техасе, в котором проживало 11 тыс. 472 мигранта, потребовала более полумиллиона долларов на ремонт, в то время как Форт Маккой в ​​Висконсине, в котором проживало почти такое же количество беженцев - $145,6 млн.

Отмечается, что за 17 дней в августе 2021 года после перехода Афганистана под контроль талибов (организация запрещена в России) в США были вывезены 120 тыс. афганцев.