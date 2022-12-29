В Японии за сутки день от коронавируса скончались более 400 человек
В Японии в среду было зарегистрировано 415 смертей от COVID-19, что является самым высоким показателем за один день.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.
Данные также показали, что в среду в стране было зарегистрировано 216 219 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что на 4% больше, чем неделей ранее, и приблизилось к рекордному максимуму в 260 000 в день в августе.
Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, за последние семь дней в Японии было зафиксировано самое большое в мире количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 и второе место по количеству смертей после Соединенных Штатов.
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