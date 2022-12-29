https://news.day.az/world/1523996.html Япония предоставит Ираку кредит
Япония предоставит Ираку кредит
Япония предоставит Ираку кредит в размере 120 млрд йен ($1,2 млрд) для модернизации нефтеперерабатывающего завода в провинции Басра, говорится в сообщении министерства нефти республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Соответствующий меморандум между странами был подписан в среду.
Финансирование позволит реализовать проект модернизации НПЗ в Басре. Он предусматривает строительство комплекса каталитического крекинга, который позволит перерабатывать остатки рафинированной нефти в светлые нефтепродукты.
Власти Ирака рассчитывают, что модернизированное производство позволит снизить долю импортируемого в страну топлива.
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