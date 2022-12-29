Больницы Китая вновь переполнились

Больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой из-за коронавируса после отмены властями жестких ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Медики из больницы в городе Чэнду провинции Сычуань рассказали, что учреждение переполнено, внутри и снаружи отделения неотложной помощи образовались очереди, и почти у всех поступающих пациентов диагностируется COVID-19.

Агентство отмечает, что стоянки у крупнейшего похоронного бюро в городе также переполнены, по словам сотрудников, им приходится кремировать по 200 человек в день, в то время как раньше - 30-50, места для кремации полностью забронированы до нового года. Многие из них умерли от последствий коронавируса.

Ранее стало известно, что в Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек. Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18 процентов населения.