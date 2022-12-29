Власти Тайваня оборудуют 10,5 тыс. бомбоубежищ, которые смогут вместить 86 млн человек. Об этом сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Тайваня, передает Day.Az.

Убежища сооружаются на всей территории Тайваня. На данный момент на острове проживает примерно 24 млн человек, включая иностранцев.

По данным тайваньского МВД, большинство убежищ не рассчитаны на длительное пребывание, для них будут в том числе использоваться подземные помещения зданий, включая парковки.

Как отмечает агентство, согласно законодательству Тайваня, которое действует с 70-х годов, все постройки высотой более шести этажей должны быть оборудованы убежищем.