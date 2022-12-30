В армию США начали поступать автоматы и пулеметы нового калибра

В американские войска начали поступать новые автоматические винтовки M5 и пулеметы M250 SAW с общей системой патронов калибра 6,8 мм, которые должны заменить, соответственно, M4 и M249 Squad калибра 5,56, а также M240 калибра 7,62 мм. Об этом сообщает Air Force Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что процесс замены займет несколько лет, первыми новое оружие получат в начале 2023 года оперативные подразделения ближнего боя, включая пехоту, разведку и саперов.

Автоматы и пулеметы оснащены универсальной планкой Пикатинни, позволяющей крепить различные аксессуары для стрельбы (оптические прицелы и т.д.), а также двухсторонней системой зарядки, позволяющей перезаряжать оружие левой рукой.

Кроме того, и M5, и M250 оснащены компьютеризированным прицельным комплексом NGSW-Fire Control, позволяющим корректировать прицеливание и включающим лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

Оба орудия изготовлены в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW), объявленной Пентагоном в 2017 году. В конкурсе участвовали семь оборонных компаний, в результате производство M5 и XM250 досталось SIG Sauer, производство прицельных комплексов - Vortex Optics, а патроны калибра 6,8 мм будет производить компания Winchester.