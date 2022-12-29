Пожар в отеле в Камбодже: 10 погибших, 30 пострадавших

В камбоджийском городе Пойпет произошел смертельный пожар в отеле. Кадры с места появились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ночь на 29 декабря огонь вспыхнул в Grand Diamond City Hotel and Casino. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание на кухне отеля, расположенной на нижнем этаже.

Погибли при пожаре 10 человек. Еще 30 пострадали. Часть людей получила ожоги и отравилась продуктами горения, а некоторые травмировались, выпрыгнув из окон.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. По данным местных СМИ, внутри отеля могут все еще находиться 400 человек.

Отметим, что камбоджийский город Пойпет является приграничным. Он находится в нескольких километрах от Таиланда.