Япония модернизирует систему предупреждения населения о ракетных атаках

Япония модернизирует к лету 2023 года систему оповещения населения о ракетных атаках J-Alert, которая неудачно сработала в октябре 2022 года во время испытаний баллистических ракет КНДР. Об этом сообщает Japan Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 4 октября во время пролета северокорейской ракеты над префектурой Аомори, система ошибочно оповестила о ракетной угрозе жителей Хоккайдо и пригорода Токио.

При этом жители Аомори получили сообщения в момент пролета ракеты, что делало невозможной эвакуацию населения, ради которой эта система и создавалась.

Детали модернизации не раскрываются, однако отмечается, что после нее оповещения будут приходить быстрее.

Спутниковая система J-Alert позволяет властям отправлять оповещения о стихийных бедствиях или ракетных ударах по территории Японии жителям по телевидению, радио, смартфону и через другие устройства.