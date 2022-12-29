Германия столкнулась с проблемами развития возобновляемых источников энергии

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, который предполагает производство 80 процентов к 20230 году от всей электроэнергии за счет возобновляемых источников, обречен на провал. Об этом пишет Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным газеты, сейчас все больше экспертов называют эту цель недостижимой. Причины заключаются в том, что расширение ветроэнергетики в Германии застопорилось, отсутствуют необходимые энергохранилища. Также процедуры утверждения таких турбин по-прежнему занимают долгие годы.

При этом в стране есть нехватка хранилищ. Например, в темные и безветренные зимние недели было достаточно зеленой энергии. "Планы Хабека обречены на провал. Ускорить темпы строительства в намеченных масштабах к 2030 году на сегодняшний день абсолютно нереально", - сказал представитель оппозиционного блока ХДС/ХСС по энергетической политике Марк Хельфрих.