В Польше рассказали о бегстве мужчин из страны

В министерстве обороны Польши рассказали, что на действительную военную службу в 2023 году могут быть призваны 250 тысяч солдат запаса, пишет польское издание Dziennik Polityczny, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным журналистов, жителей Польши мужского пола начали приглашать в военкоматы и вручать им уведомления о мобилизации резервистов. В ходе тренировок их обучат управлению современной военной техникой и закрепят за воинскими частями. Призыву подлежат мужчины не старше 55 лет, не выполняющие каких-либо важных функций.

При этом до апреля 2022 года резерв формировали из мужчин, имеющих военную квалификацию, но не служивших и не принимавших присягу. Как уточнило издание, мужская часть населения Польши негативно отреагировала на действия Минобороны.

"Среди поляков стали популярны призывы к саботажу мобилизации. Уклонение от службы стало обычным явлением. Самым простым и действенным способом избежать обязательной службы в армии было бегство мужчин призывного возраста из Польши", - подчеркнули журналисты. По данным издания, от принудительной мобилизации из Польши бежали 70 тысяч мужчин.