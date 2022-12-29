В Британии выставили на торги сигару Черчилля

Сигара, которую бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965) подарил военному врачу, выставлена на торги английского аукционного дома Hansons Auctioneers. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, стартовая цена лота составляет £1,2 тыс. ($1,4 тыс.). Кубинская сигара находится в идеальном состоянии. Ее подарили Бертраму Бэрроу, который возглавлял группу врачей королевских ВВС, отвечавших за перевозку экс-премьера после перелома ноги в 1962 году из Монте-Карло в Великобританию. Шесть десятилетий она хранилась в прикроватной тумбе, теперь внук Бэрроу решил продать ее.

"Иногда мы выставляем на аукцион окурки сигар Черчилля, которые за ним подбирали люди. Но этот случай уникален. Мы получили целую сигару в идеальном состоянии, подаренную при таких необычных обстоятельствах", - сообщил глава аукционного дома Чарльз Хэнсон. Торги состоятся 9 января 2023 года.

По итогам проведенного в 2002 году опроса Би-би-си Уинстон Черчилль возглавил список 100 величайших британцев. Он всю жизнь курил сигары, эта привычка появилась у него на Кубе.