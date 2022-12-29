В Турции сообщили о создании ракеты дальностью 3 тыс. км

Турция создала собственную баллистическую ракету дальностью 3 тыс. км. Об этом сообщил в четверг телеканал TGRT со ссылкой на отставного корпусного генерала турецких ВВС Эрдогана Каракуша, передает Day.Az.

"Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган на днях сообщил о необходимости увеличения дальности первой турецкой баллистической ракеты ["Тайфун"] с 561 км до тыс. Турецкий оборонпром создал и успешно испытал баллистическую ракету с дальностью 3 тыс. км", - утверждал он.

Официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих слова отставного турецкого генерала, пока не последовало. Эксперты не исключают, что Каракуш имеет в виду ракету CENK, о которой недавно обмолвился Эрдоган, но не привел подробностей.

Испытания ракеты "Тайфун" были проведены Турцией в октябре над Черным морем. Разработанная турецкой компанией Roketsan ракета поразила цель на расстоянии 561 км за 458 секунд после запуска.