Россия и Китай подписали программу по развитию сотрудничества до 2027 года

"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической отрасли на 2023-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"25 ноября была подписана программа развития сотрудничества в космической деятельности между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы", - рассказали в пресс-службе.

Также в корпорации уточнили, что в этот же день правительства обеих государств подписали соглашения по созданию Международной научной лунной станции. Отмечается, что она должна стать "серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли".