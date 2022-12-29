Банк Англии представил дизайн монет с изображением короля Карла III

Банк Англии представил дизайн монет с портретом нового короля Великобритании Карла III, а также других монет, входящих в ежегодные наборы. Об этом в четверг сообщила газета "Таймс", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этим данным, изображение короля будет отчеканено на монетах достоинством 2 и 5 фунтов стерлингов (около 2,4 и 6 долларов), а также 50 пенсов. "Каждая монета с его портретом отличается высочайшим качеством, начиная от металла, на котором она отчеканена, и заканчивая часами работы, затраченными на дизайн и обработку готового изделия", - заверила Энн Джессопп, исполнительный директор Королевского монетного двора. Дизайн монеты в 5 фунтов приурочен к грядущему в ноябре 75-летию короля. На ней также будут изображены дубовые листья и цветы дельфиниумы, символизирующие любовь короля к природе.

Монеты в 2 фунта посвящены выдающемуся писателю Джону Рональду Руэлу Толкину и столетию паровоза "Летучий шотландец", установившего в 1934 г. мировой рекорд скорости. Дизайн монет в 50 пенсов связан с 75-летием Национальной службы здравоохранения (NHS) и с так называемым "поколением Уиндраш" - иммигрантами, приглашенными в страну после Второй мировой войны.

Монеты можно будет купить с 3 января 2023 года на веб-сайте Королевского монетного двора. Цены на новинки будут начинаться, как ожидается, от 50 фунтов (около 60 долларов).

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет, после чего принц Чарльз, ее сын, стал королем Карлом III. Елизавета была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка.