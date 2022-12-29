Пакистанская армия решила ликвидировать талибов

Пакистанская армия решила ликвидировать местное ответвление афганских талибов "Техрик-и-Талибан Пакистан" из-за серии совершенных ими терактов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Радикалы разорвали шестимесячное соглашение о прекращении огня с правительством и возобновили нападения, в основном направленные против сил безопасности. "Было принято решение бороться против террористов без каких-либо различий и устранить эту угрозу", - заявили в пресс-службе пакистанской армии.