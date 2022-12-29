https://news.day.az/world/1524197.html Поляки потратят деньги для восстановления от COVID-19 на армию
Поляки потратят деньги для восстановления от COVID-19 на армию
Варшава намерена потратить деньги Евросоюза (ЕС), ранее выделенные европейским фондом восстановления после пандемии COVID-19, на нужды армии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Спор с Европейской комиссией должен быть окончен. Настоящий конфликт разыгрывается сегодня на востоке от Польши, а средства из KPO означают больше денег на польскую армию", - заявил премьер о будущих расходах.
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