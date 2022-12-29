Центробанки мира начали скупать золото рекордными темпами

Центробанки мира с начала 2022 года закупили 673 тонны золота, 400 тонн из которых - в июле-сентябре. Темпы приобретения Центробанками "желтого металла" стали рекордными с 1967 года, сообщает газета Finacial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, наибольшие объемы закупают ЦБ России и Китая. Цель регуляторов - диверсификация золотовалютных резервов и дистанцирование от доллара, говорится в материале.