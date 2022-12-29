Китай решил инвестировать в угольную электрогенерацию Афганистана

Китай заинтересован в инвестировании угольной электроэнергетики Афганистана. Об этом сообщила Национальная электроэнергетическая компания страны (DABS - Da Afghanistan Breshna Sherkat) по итогам встречи исполнительного директора компании муллы Мухаммада Ханифа Хамзы с представителем Торговой палаты КНР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На этой встрече представитель китайской торговой палаты заявил руководству DABS, что они хотят инвестировать угольную электрогенерацию Афганистана суммарной мощностью 500 МВт", - говорится в сообщении DABS.

"Представитель Китая сказал, что у них есть опыт производства электроэнергии на угольных ТЭС в 11 странах и что они готовы установить свое производственное и технологическое оборудование в любой провинции Афганистана, которая хочет производить электроэнергию", - сообщила афганская компания.

Исполнительный директор DABS в свою очередь отметил, что совместные технические группы специалистов обсудят все вопросы, а затем представят результаты руководству страны.