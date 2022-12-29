Генсек ООН обратился с призывом к миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к мировой общественности по случаю Нового года.

Как сообщили Day.Az в представительстве ООН в Азербайджане, в обращении говорится:

"В канун Нового года мы закрываем дверь за старым годом и с надеждой смотрим в грядущее. В 2022 году миллионы людей по всему миру в буквальном смысле закрыли дверь за своей старой жизнью. На Украине, в Афганистане, в Демократической Республике Конго и других странах люди оставляли руины своих домов и жизненных укладов и уезжали в поисках лучшей доли. По всему миру ста миллионам человек пришлось бежать, спасаясь от войн, лесных пожаров, засухи, нищеты и голода.

В 2023 году нам нужно достичь мира - сейчас как никогда прежде.

Мира друг с другом, мира через диалог, чтобы прекратить конфликты. Мира с природой и нашим климатом, чтобы построить более устойчивый мир.

Мира в домах, чтобы женщины и девочки могли жить в достоинстве и безопасности. Мира на улицах и с нашими соседями, при полной защищенности всех прав человека. Мира в почитаемых верующими местах, при взаимном уважении к чужим убеждениям. И мира в онлайн-среде, избавленной от языка ненависти и оскорблений.

Давайте в 2023 году сделаем мир смыслом наших слов и действий. Давайте вместе сделаем 2023 год годом восстановления мира в нашей жизни, в наших домах и на нашей планете".