Германию ждет самый теплый Новый год

Канун Нового года в Германии обещает быть самым теплым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 19 века. Об этом сообщила в четверг германская метеослужба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В некоторых регионах страны, в частности в долине Верхнего Рейна, температура воздуха может подняться до 21 градуса. В новогоднюю ночь даже на севере страны метеорологи ожидают 13 градусов. В то же время рекорд декабря 1989 года - 24 градуса, - скорее всего, не будет побит.

Метеонаблюдения ведутся в ФРГ с 1881 года.