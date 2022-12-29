Венгрия рассчитывает получить доступ к фондам ЕС

Венгрия рассчитывает, что причитающиеся ей средства из европейских фондов на сумму в несколько миллиардов евро будут разблокированы Еврокомиссией (ЕК) в апреле или мае 2023 года. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью газете Magyar Nemzet министр без портфеля Тибор Наврачич, курирующий в правительстве страны вопросы развития территорий и распределения средств из фондов ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что парламент Венгрии планирует принять последний пакет законов, необходимых для реализации мер, согласованных с Еврокомиссией, в конце марта. "Комиссия заявила, что если этот срок будет соблюден, то приостановка финансирования может быть отменена в апреле или мае", - сказал Наврачич. По его словам, "ЕК также заинтересована в том, чтобы довести эту процедуру до конца".

Министр подчеркнул, что у Венгрии сложились "хорошие политические отношения" с Еврокомиссией и, несмотря на разногласия, дискуссии между ними были конструктивными. "Мы готовы вести переговоры по всем вопросам и сделаем все от нас зависящее, чтобы достичь согласия [с ЕК]", - заверил Наврачич.

Неделю назад он объявил, что Венгрия подписала с Еврокомиссией все необходимые соглашения, которые позволят ей в перспективе получить доступ к средствам из фондов ЕС. Ранее Еврокомиссия одобрила план Венгрии по восстановлению национальной экономики после пандемии, а также утвердила соглашения о партнерстве по программе развития регионов ЕС на период до 2027 года на сумму €22 млрд. По словам Наврачича, это позволит правительству страны сразу получить около €322 млн, объявить тендеры и приступить к реализации проектов развития.

В то же время большая часть причитающихся Венгрии средств из европейских фондов остается заблокированной, поскольку Еврокомиссия считает, что страна пока не выполнила всех требований по борьбе с коррупцией и соблюдению принципа верховенства права. Речь идет, в частности, о €5,8 млрд из Фонда восстановления, а также почти всех средствах из Фонда сбалансированного развития. Чтобы получить к ним доступ, Будапешт должен следовать плану из 27 пунктов, согласованных с Брюсселем. Правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что намерено выполнить договоренности с руководством ЕС.

Средства из европейских фондов имеют большое значение для венгерской экономики, тем более в условиях рецессии, вызванной повышением цен на энергоносители из-за санкций ЕС против России. В соответствии с поправками к госбюджету, представленными правительством в парламент, в 2023 году прогнозируется замедление темпов роста национальной экономики до 1,5%. При этом власти Венгрии видят свою задачу в том, чтобы удержать инфляцию, которая сейчас является одной из самых высоких в Европе, на уровне не более 15%.