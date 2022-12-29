В Великобритании кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы

В Великобритании пару кладоискателей-любителей, обнаруживших древние артефакты и не поставивших об этом в известность правительство, обязали выплатить 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2019 году Джорджа Пауэлла и Лейтона Дэвиса приговорили к десяти и восьми годам заключения соответственно за найденный ими за четыре года до этого в графстве Херефордшир клад. Он состоял из золотого кольца IX века, браслета с головой дракона, серебряного слитка, датированного V веком, хрустального кулона и более 300 монет, некоторые из которых относятся ко периоду правления Короля Альфреда Великого.

Стоимость найденного оценили примерно в три миллиона фунтов стерлингов (почти 300 миллионов рублей), однако историки считают, что артефакты являются бесценным сокровищем из-за своей древности и отличного состояния. Согласно британскому закону о кладах от 1996 года, нашедший должен в течение двух недель сообщить местным властям о любых старинных монетах из драгоценных металлов старше 300 лет и найденных в количестве более одной штуки.

Пауэлл и Дэвис не сообщили о находке хозяину фермы, где занимались поисками с помощью металлоискателей, и не стали обращаться к профессионалам, а начали сбывать найденное самостоятельно. Их арестовали после того как они продали большую часть клада на черном рынке.

Теперь мужчин обязали выплатить правительству в общей сложности 1,2 миллиона фунтов стерлингов до 21 марта 2023 года в качестве компенсации за пропавшие ценности. В противном случае их сроки будут увеличены на пять лет и четыре месяца.

Во время вынесения приговора в 2019 году судья отметил, что если бы Пауэлл и Дэвис сразу сдали найденные ценности властям, они получили бы по 500 тысяч фунтов каждый.